Володина назвала роковые даты рождения: эти люди скоро потеряют все – разбитые судьбы и сердца

Близнецы вступили в сложную фазу своей жизни, которая может иметь непростые последствия, рассказала астролог Василиса Володина.

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Сейчас черные тучи появились над финансовой сферой жизни этих людей. Если Близнецы решают какие-то вопросы, связанные с деньгами, этот процесс необходимо срочно остановить.

Звезды сулят большую ошибку в этой области. Велика вероятность того, что представители зодиакальной системы потеряют все нажитое и отложенное на «черный день». Перенести такое может не каждый, сердце будет щемить от боли.

Напомним, что Близнецы рождаются с 21 мая по 21 июня.

Источник: rsute.ru