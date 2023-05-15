Пять имен женщин, совершенно не умеющих одеваться: сплошная безвкусица

Проверьте себя! Если ваше имя в этом списке, возможно, пора купить пару модных журналов и освежить свой гардероб? Рейтинг для наших читателей составила таролог Алисия Артемьева.

Евгения – одни кроссовки на все случаи жизни

Она привыкла носить только одну пару своих любимых кроссовок с каждым нарядом. И макияж не вызывает у нее восторга. Она буквально не понимает назначения половины предметов из женской косметички. Она не следит за последними тенденциями, не любит экспериментировать со своим стилем и не поддается никаким броским трендам. Вот такая она – Женя!

Ирина – все равно в чем – лишь бы не голой!

Они прилагают усилия, чтобы хорошо одеться, только если это того стоит, в противном случае мода их совершенно не интересует. Нередко предпочитают монохром и невыразительные цвета, в основном носят повседневный стиль. Они редко выходят за пределы зоны комфорта и не стремятся создать гардероб своей мечты. Ирины не озабочены своим внешним видом. Для них нет разницы, что на них надето, лишь бы они не были голыми на публике!

Надежда – годами носит одно и то же

Обладательницы этого имени - тонкие натуры с большим сердцем, склонные мечтать и умеющие любить по-настоящему. Но вот со вкусом в одежде у них часто беда. Дело в том, что Надежды иногда просто не могут угнаться за модой. Застревая на чем-то одном и годами боясь распрощаться с пришедшими уже в непрезентабельный вид вещами, они упускают из вида модные тенденции, да и в целом интересуются более вечными вещами, чем скоротечная смена трендов.

Наталья – деловая дама, которой не до «глупостей»

Имя энергичных карьеристок и серьезных дам, у которых каждый день расписан до минуты. Увлекаться модой и стилем для них – непозволительная роскошь в ущерб продуктивности. Что же, приходится чем-то жертвовать ради больших успехов в карьере и в семейной жизни.

Разве не простительно выглядеть немного старомодно, успевая при этом работать, строить личную жизнь и воспитывать детей? Нередко и эту проблему Натальи решают эффективно: просто подбирают себе подходящую «униформу», различные варианты которой носят каждый день.

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Ольга – носит базовые однотонные вещи

Ольгам в целом не чуждо чувство художественного вкуса. Однако они никогда не пожертвуют комфортом ради моды. В их шкафу полно чистых однотонных вещей, функциональной одежды и простых базовых моделей. У них редко есть время на то, чтобы вкладывать свою энергию в изучение модных тенденций, потому что они всегда заняты работой и будущими целями.

