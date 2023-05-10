Глоба назвала двух везунчиков по датам рождения в мае — найдут любовь, прилипнут деньги

Тамара Глоба назвала двух баловней судьбы, которые поцелованы Вселенной. Счастье, удача, деньги, любовь — они подчинят себе любую капризную стихию. Для них в мае наступит полоса чистейшего везения. Главное — не упустить свой шанс. Для этого у этих счастливчиков будет все: поддержка близких, деловая хватка.
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Львам во всех начинаниях будет сопутствовать удача. Особенно если проекты будут открыты в поездках. Именно вдали от дома представителей этого знака ждут полезные знакомства. Они завяжут контакты, которые им пригодятся в будущем.
«Любые дела, совершенные в поездках, будут приносить дивиденды вплоть до начала осени», — добавила астролог.
Май принесет Девам значительные перемены. Лучше всего ограничиться от баснословных трат. В дорогах представителей этого знака зодиака подстерегает любовь, поддержка друзей, новые начинания, интересные проекты, прибыльные договоры. Все идет как по маслу. Только собирай сливки.
Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.
Дни рождения Дев выпадают на даты с 23 августа по 23 сентября.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы