Кармический узел! Глоба нагадала этому знаку зодиака поворот в жизни на 180 градусов - в мае

Астролог Тамара Глоба увидела у Весов глобальные перемены во второй части 2023 года. По ее словам, труды, наконец, начнут приносить пользу и радовать.

«С середины года наступят перемены, которые касаются прошлого. Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится полтора года», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что из прошлого придут люди, которым Весы когда-то сделали добро. Это будет неожиданно и приятно.

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