Начнется летом, к концу года - ждите! Глоба предрекла этому знаку зодиака глобальные перемены

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Скорпионов в 2023 году ожидаются глобальные перемены с деньгами. Летом у представителей этого созвездия будет возможность начать новое дело, которое принесет колоссальную прибыль уже к декабрю.

«Конец года станет прибыльным. Вообще в 2023 году откроется возможность новой деятельности», - заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Скорпионам надо быть добрее к своим родным. Им сейчас нужна их поддержка как никогда.

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