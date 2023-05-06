«Апокалипсис» обойдет стороной: три знака зодиака, у которых назло будет счастье - Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что представителям сразу трех знаков зодиака очень повезет в мае, несмотря на критические мировые события. У этих людей будет возможность начать новую жизнь, невзирая на невзгоды.

Речь идет о Водолеях, Близнецах и Львах. По мнению астролога, «апокалипсис» обойдет этих людей стороной. Деньги пойдут рекой, а в семье наступит гармония.

Также представителям этих созвездий встретятся люди, которые поддержат и помогут в начинаниях.

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