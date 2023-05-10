5 имен самых ревнивых женщин – следят, вынюхивают, проверяют

Зачастую человеческий характер складывается под воздействием самых различных факторов. Помимо влияния генетической наследственности и семейного воспитания, в дело вмешивается наше собственное имя. Определенный набор звуков, который люди слышат на протяжении всей своей жизни, тоже накладывает на характер свой отпечаток. Также большое значение имеют суть имени и его зодиак. Кажетта Ахметжанова разбирает пять имен женщин, которых можно смело назвать настоящими ревнивицами.

Анастасия – требовательная и мстительная собственница

Именем Анастасия управляет опасный и уверенный Скорпион, который не терпит конкуренции. Именно поэтому Анастасия обладает непростым нравом. Она любит быть первой во всем, поэтому не допускает мысли о том, что кто-либо может ее превзойти. В любви женщина с таким именем отличается большой требовательностью, заставляя партнера целиком и полностью принадлежать только ей. За измены и легкомысленный подход к отношениям Анастасия может серьезно мстить.

Тамара – ревнует, страдает, но молчит

И вновь именем одной из самых ревнивых женщин управляет Скорпион. Тамара ценит преданность и надежность. Женщина с этим именем является образцовой хозяйкой и хорошей женой, но ей не чужды свои слабости. Из-за недостатка уверенности в себе Тамара может сильно ревновать своего любимого человека, причем без малейших причин. В отличие от Анастасии, которая без обиняков выскажет партнеру все, что накипело, Тамара будет молча страдать. Обладательница данного имени ни за что не покажет свою ревнивую натуру, чтобы не проявить слабость. Проговориться об обуревающих ее эмоциях она может только в пылу большой ссоры.

Диана – устраивает проверки на верность

Знаком зодиака имени Диана является Телец − один из самых ревнивых знаков. Отчасти по этой причине женщина с данным именем любит устраивать партнерам проверки на прочность. По своей природе Диана отличается недоверчивым и осторожным нравом. Она долго раскрывается перед незнакомыми людьми и всегда ищет в отношениях подвох. Зачастую Диана сама провоцирует избранника на возможные измены, стараясь доказать себе собственную правоту и одновременно сгорая от ревности. Если любимый человек справится, Диана будет тщательно оберегать его от любых посягательств, зачастую перегибая палку.

Нина – даже не пытается скрыть своей ревности

«Царица» Нина полностью соответствует значению своего имени. В любви она проявляется очень капризной и взыскательной натурой, требующей от партнера полной отдачи и преданности. В глубине души Нина боится возможной измены любимого человека, но не может не поддаться негативным эмоциям. Нина легко идет на поводу своих внутренних страхов и зачастую выходит из себя на глазах у изумленной публики. Женщина с данным именем часто обвиняет любимого человека в предательстве, руководствуясь бурными эмоциями. Нина очень ревнива и даже не пытается скрыть этот факт.

Марьяна – сама придумала, сама обиделась

Имя Марьяна образовалось на стыке значений двух имен: Мария и Анна. Оно переводится как «печальная красавица», и в этом заключается суть характера Марьяны. Женщина с указанным именем отличается привлекательностью и особенной харизмой, благодаря чему легко кружит головы мужчин. Однако в быту Марьяна оказывается очень ревнивой особой, которая любит домысливать и додумывать все сама. Женщина с указанным именем имеет богатую фантазию, позволяющую легко визуализировать свои тайные страхи. Марьяна любит уличать партнера в предательстве и не отказывает себе в удовольствии следить за ним и устраивать допросы.

