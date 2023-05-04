Знак, который ошарашила Тамара Глоба: «В мае будьте готовы к значительным переменам»

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в мае должен смириться с тем, что он окажется на вулкане событий. Его накроют значительные перемены. Однако пугаться их не стоит. Они сумеют получить свою выгоду от этого переменчивого периода.

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Весы

Май для них полон перемен. Это период, когда большое внимание следует уделить финансовым вопросам: будут хорошие доходы, возможности, которые касаются кредитов. В первой половине месяца стоит ожидать расходов. Лучше считать свои траты и ждать поддержку издалека.

В финансовом плане выгодными окажутся проекты с сильными и мощными партнерами. Семья, близкие и сослуживцы могут предъявить Весам определенные требования. И представители этого созвездия не сразу справятся с теми задачами, которые на них возложат деловые партнеры. Вторая декада месяца станет более мирным периодом.