Пять имен женщин – худших свекровей: чем они могут навредить

Кто-то из обладательниц этих имен всего лишь отстраняется от помощи молодым, а кто-то упорно пытается навредить. Таролог и парапсихолог Галина Янко помогает разобраться в характерах худших свекровей.

Наталья – считает невестку разлучницей

Наталья – это классическая свекровь, которая пожизненно будет воспринимать невестку, как разлучницу. Она увела из семьи ее любого мужчину – сыночка. Наталья будет обижаться, злиться, но в глаза улыбаться. В принципе, такая свекровь достаточно безобидна.

Любовь – сует свой нос везде!

Любовь – это свекровь, которую невестке непременно придется называть мамой или, на худой конец, «мамой Любой». Мама Люба засунет свой нос везде – проверит съестные запасы в холодильнике, наличие стирки в корзине для белья, измерит с линейкой стопки в бельевом шкафу, а перед уходом посоветует марку презервативов. Мол, не наделайте детей. Вам же еще разводиться.

Маргарита – шутки с ней плохи

Маргарита умная, но хитрая свекровь. Она никогда не будет относиться к невестке, как к дочери, но будет создавать иллюзию идеальных отношений. Шутки с Маргаритой плохи. Подставит, как раз плюнет. Маргарита водит сына в ЗАГС дважды – на свадьбу и на развод.

Агата – ненавидит от души

Агата слишком высокомерна, чтобы полюбить ту, что не годится в жены ее сыну, но и слишком хорошо воспитана, чтобы об этом сказать хоть кому-то. Опасаться ее не стоит, потому что Агата не скажет о вас ничего дурного сыну, но и открываться не спешите: зачем дружить с той, что вас искренне ненавидит?

Нина – не стоит на нее рассчитывать

Нина не будет лезть в отношения сына и невестки, не будет вставлять палки в колеса, но и не будет помогать. Ваши дети – это ваши дети. Своих она уже воспитала, поэтому, если решили родить, рассчитывайте на себе и свою маму, но не на свекровь.

