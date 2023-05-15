Начнется новая жизнь! У каких знаков зодиака грядет перерождение летом

Овен

Овна летом получат возможность пересмотреть свою жизнь, цели и планы, что приведет к перерождению. Перезапуску их, как личности. Событие, которое спровоцирует резкие изменения, будут не приятными. Связанными с потерей. Но не бывает худа без добра и на место лживому потерянному придет настоящее и вечное.

Телец

Тельцам нужно быть готовыми к перерождению их финансовой системы. Велики шансы лишится накоплений. Деньги, которые не прикреплены к чему-то с фундаментом – дом, квартира, будут уплывать. Возможен угон автомобиля или авария, которая приведет имущество в негодность. Подстраховаться не получится. Вам просто нужно быть готовым к изменениям – терять, без сожаления. Это чистка денежного потока, после которой все наладится.

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Рыбы

У Рыб летом ожидается перерождение личных отношений. Рыбам, которые сейчас находятся в тяжелых отношениях или, которые совсем недавно пережили болезненное расставание, нужно быть готовыми к метаморфозам. Появится человек, который не побоится открыть для вас свое сердце. Не упустите его.