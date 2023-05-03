Володина назвала тех, кого не затронут беды 2023 года — везунчики во всех смыслах

Василиса Володина обнадежила тех, кто в 2023 году сумеет избежать многих проблем, испытаний и бед.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Им не страшны те катаклизмы, которые обрушатся на менее везучих. Жить в свое удовольствие будут те, кто родился с 1992 по 1994 год. Как выразилась астролог, они словно спрячутся в «домике», а вот остальным придется побороться за свое ментальное спокойствие. Они рискуют попасть в воронку перемен, которые припас Плутон.

Планета буквально готовит фундаментальную перестройку судеб тем, кто окажется под ее влиянием.

К примеру, родившимся с 1995 по 1998 годы предстоят самые важные и одновременно непростые изменения. Как будто на их собственных глазах строится новая судьба.