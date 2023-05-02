«Осторожнее с откровениями»: Василиса Володина 2 мая напомнила про ретроградный Меркурий

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Но 2 мая следует держать свои слова под контролем мыслей и чересчур не откровенничать – высок риск взболтнуть лишнего.

«Ретро Меркурий, попадая в пылкие объятия светила, подогревает наши слова и мысли. В идеале посвятить время сочинительству, как письменному, так и просто потравить байки в кругу друзей.