«Осторожнее с откровениями»: Василиса Володина 2 мая напомнила про ретроградный Меркурий

Телеведущая и астролог Василиса Володина напомнила людям в первый рабочий день мая, что период ретроградности Меркурия продолжается. А это значит, что проблемы с коммуникациями, начинаниями и связями по-прежнему затруднены. Период начался 21 апреля и продолжится до середины мая – 15 числа.
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Но 2 мая следует держать свои слова под контролем мыслей и чересчур не откровенничать – высок риск взболтнуть лишнего.
«Ретро Меркурий, попадая в пылкие объятия светила, подогревает наши слова и мысли. В идеале посвятить время сочинительству, как письменному, так и просто потравить байки в кругу друзей.
Склонные к рефлексии люди ощутят потребность переработать прошлый опыт: написать о нем, поделиться с близким человеком. Однако осторожнее с откровениями под винцо: высок риск наговорить лишнего», - написала в Telegram Володина.