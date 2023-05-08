Пришло время активно действовать! Что нас ждет 8 мая - перерождение

Раки

Положение планет относительно вашего знака может подтолкнуть вас к активным действиям, особенно если последние дни принесли вам разочарование. Это живое влияние может стать отличной возможностью выпустить пар, занявшись спортом или, возможно, выбрав энергичную тренировку. А благодаря аспектам Солнца и Сатурна у вас также появится выносливость, чтобы довести до конца то, что давно требует завершения.

Девы

Внешне вы можете казаться спокойным, но внутри вас бурлит беспокойство и желание найти выход. Благодаря активному соединению Луны и Урана физические упражнения могут стать отличным способом направить эту энергию в нужное русло. Но вы также можете использовать ее для домашних дел, требующих упорства, например, для наведения порядка, очистки застарелых пятен или, возможно, для садоводства.

Рыбы

Космос намекает, что лучший способ почувствовать себя хорошо - это поставить себя на первое место. Люди могут стремиться вовлечь вас в свои планы, но соглашайтесь только в том случае, если вам кажется, что это правильно и если это не причинит вам неудобств. Возможно, у вас и так достаточно забот, или вы просто хотите провести этот день по-своему.

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