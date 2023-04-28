С 1 мая! Знаки зодиака, которых накроет лавина денег — Глоба

Астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым особенно повезет с деньгами с 1 мая. Эти люди смогут поднять свою жизнь на новый уровень и приобрести то, о чем так долго мечтали. В буквальном смысле, жизнь может превратиться в сказку.

Близнецов, по словам Глобы, ждут судьбоносные встречи, которые принесут выгодные предложения по работе.

У Львов все прекрасно сложится на личном фронте. Вторая половинка поможет добиться желаемого результата.

А Водолеев ждет повышение по карьерной лестнице.

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