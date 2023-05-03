Знаки зодиака, которые изменят этот мир в лучшую сторону - на них надежда

Овен

Овны прекрасные новаторы. Они способны создавать вещи, которые могут перевернуть этот мир. В лучшую сторону или в худшую зависит от людей, которые изобретения Овнов будут использовать. Сами изобретения нельзя отнести к категории хороших или плохих.

Лев

Львы приносят в этот мир красоту, шик и богемность. Рядом с ними всегда тепло, сытно и денежно. Львы часто реализуют себя в сфере шоу-бизнеса и искусства. Им мы можем быть благодарны за прекрасные фильмы, великолепные песни. Через творчество Львы делают этот мир лучше.

Дева

Девы пришли в этот мир, чтобы подарить ему красоту. Из Дев получаются великолепные художники и фотографы. Они умеют разглядеть нечто прекрасное и передать его. Девы делают мир лучше, как и Львы, через искусство. Но все же между Львами и Девами гигантская разница. Искусство Львов кичливое, экспрессивное, а Дев – холодное, аристократичное.

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