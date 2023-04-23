Турбулентная зона: астролог Василиса Володина дала предупреждение на новую неделю – коридор затмений продолжается

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое воскресенье публикует астрологический прогноз на предстоящую неделю.
На этот раз Василиса Володина предсказала, какой выдастся последняя семидневка апреля - с 24 по 30 число. Если верить расположению небесных светил, все будет хорошо, несмотря на ретроградный Меркурий и коридор затмений.
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«Отдельные судьбы все еще лавируют в турбулентной зоне, пока длится коридор затмений, но большинству из нас небесная погода дарит передышку. Неделя бодрая, по-хорошему нескучная в материальных и семейно-бытовых делах. Даже склонные лениться люди ощутят желание делать здесь и сейчас, без лишних сомнений», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.