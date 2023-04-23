Новая жизнь в изобилии: главные счастливчики мая - предсказание Володиной

Астролог Василиса Володина заявила, что у представителей сразу двух знаков зодиака в мае будет шанс отыграться за прошлые стрессы и неудачи. Эти люди, по ее словам, смогут наладить новую жизнь в изобилии.

«Плутон покидает знак Козерога, унося с собой напряжение. Они могут перестать контролировать все свои действия», - заявила она.

Все прекрасно будет складываться и у Рыб. Представители этого созвездия, по словам Володиной, смогут избавиться от токсичных людей в окружении.

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