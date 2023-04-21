Поворот на 180 градусов! Володина предрекла масштабные перемены этому знаку зодиака

Главное, по мнению Володиной, четко расставить приоритеты. И понять - что вам важно, а что нет. Тогда представителям этого созвездия удастся повернуть жизнь на 180 градусов и избавиться от лишних людей.

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