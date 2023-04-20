Деньги пойдут как из рога изобилия! Май перевернет судьбу этого знака зодиака - Глоба

Астролог Тамара Глоба предрекла Львам поворотные события в мае, которые кардинально изменят их жизнь. Причем помогут полезные знакомства, которые они заведут в ближайшее время.

«Май станет периодом, когда Львы будут вовлечены в новые дела и проекты. Весна даст им шанс воспользоваться всеми преимуществами», - заявила она.

Деньги пойдут как из рога изобилия. Повезет и в личной жизни. Главное, Львам надо настроиться на нужный лад и все получится.

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