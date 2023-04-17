Решится все! Володина назвала главного счастливчика мая — повезет космически

Астролог Василиса Володина назвала знак зодиака, которому в мае 2023 года несказанно повезет. Все, за что будут браться Тельцы, получится. А проблемы, которые казались запутанными, — разрешатся.

«Май — это, конечно, ваш месяц. И хотя он может начаться с напряжения в партнерской сфере — любимым человеком, он все равно принесет вам множество прекрасных возможностей», — заявила она.

Важная дата для Тельцов в мае — 8-е число. По мнению Володиной, в этот день небесное явление запустит новую полосу в жизни.

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