Знаки зодиака, которые могут стать олимпийскими чемпионами

Представители этих знаков зодиака способны достичь мировых успехов в спорте. Кто же они? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог Алисия Артемьева
Близнецы
Гибкость и пластичность Близнецов работает не только на ментальном уровне, но и на физическом.
Из представителей этого знака зодиака получаются великолепные гимнасты, акробаты, фигуристы, танцоры. То есть им подходит спорт, где ценятся гибкость, пластичность и чувство ритма. (Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева - по гороскопу Близнецы).
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Дева
Дева к решению любых вопросов подходит с холодной головой.
Трезвая и быстрая оценка ситуации помогает представителям этого знака зодиака добиться успехов в борьбе, фехтовании – в общем, в активных видах спорта, где требуется быстрая реакция.
Также Девы невероятно хороши в шахматах.
Козерог
Упертость Козерога способна возвести его на олимпийский пьедестал. Причем не однократно. Но такой исход возможен лишь в том случае, если Козерогу подходит конкретный вид спорта и устраивает мотивация.
В противном случае, он будет избегать тренировок с тем же усердием, с каким мог бы совершенствоваться в спорте.
Алисия Артемьева. Фото: личный архив