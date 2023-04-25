Знаки зодиака, которые могут стать олимпийскими чемпионами

Представители этих знаков зодиака способны достичь мировых успехов в спорте. Кто же они? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог Алисия Артемьева

Близнецы

Гибкость и пластичность Близнецов работает не только на ментальном уровне, но и на физическом.

Из представителей этого знака зодиака получаются великолепные гимнасты, акробаты, фигуристы, танцоры. То есть им подходит спорт, где ценятся гибкость, пластичность и чувство ритма. (Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева - по гороскопу Близнецы).

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