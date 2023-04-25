Знаки зодиака, которые могут стать олимпийскими чемпионами

Елена Исинбаева относится к знакам зодиака, коорые могут достичь больших успехов в спорте. Фото:

Елена Исинбаева относится к знакам зодиака, коорые могут достичь больших успехов в спорте. Фото: Global Look Press 

Таролог Алисия Артемьева назвала тройку знаков зодиака, которые обычно добиваются выдающихся результатов в спорте.

Представители этих знаков зодиака способны достичь мировых успехов в спорте. Кто же они? Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог, таролог Алисия Артемьева

Близнецы

Гибкость и пластичность Близнецов работает не только на ментальном уровне, но и на физическом.

Из представителей этого знака зодиака получаются великолепные гимнасты, акробаты, фигуристы, танцоры. То есть им подходит спорт, где ценятся гибкость, пластичность и чувство ритма. (Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева - по гороскопу Близнецы). 

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Дева

Дева к решению любых вопросов подходит с холодной головой.

Трезвая и быстрая оценка ситуации помогает представителям этого знака зодиака   добиться успехов в борьбе, фехтовании – в общем, в активных видах спорта, где требуется быстрая реакция.

Также Девы невероятно хороши в шахматах.

Козерог

Упертость Козерога способна возвести его на олимпийский пьедестал. Причем не однократно. Но такой исход возможен лишь в том случае, если Козерогу подходит конкретный вид спорта и устраивает мотивация.

В противном случае, он будет избегать тренировок с тем же усердием, с каким мог бы совершенствоваться в спорте.

 

 Алисия Артемьева. Фото:  личный архив 

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