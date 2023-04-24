Пять имен женщин, которые любят закатывать истерики

Женщина-скандалистка — настоящее несчастье. Есть несколько имен, которые указывают на повышенную склонность к истерикам, — их перечислила таролог и парапсихолог Галина Янко.

Светлана — знает массу ругательств

Это только с виду Светлана нежный цветочек. Если копнуть глубже, вы удивитесь, насколько у Светланы богатый запас ругательств, которыми она сыплет в пылу ссоры. Светлана самозабвенно отдается скандалу, а после не помнит — ни что говорила, ни что делала.

Каролина — настоящая фурия!

Каролина достаточно уравновешенная женщина. Чтобы вывести ее из состояния дзена, нужно постараться. Но, если вам удалось, то берегитесь! Каролина в режиме «истерика» — настоящая фурия. Вам придется извиняться и словами, и подарками.

Тамара — не боится шума

Тамара — женщина, которая за словом в карман не полезет. Она не боится скандалов, криков и шума. Для нее это привычная среда обитания. Если рядом становится слишком дискомфортно, например, кто-то пилит, зудит, — Тамара превратится в истеричку, сорвет злость и будет самой спокойной женщиной в мире.

Снежана — любит все крушить

Снежана опасна тем, что для нее истерика — не способ снять стресс, а самоцель. Она любит находится в измененном состоянии истерики. Любит все крушить, всех обвинять и жалеть себя. Вот такая причуда.

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Нина — заводится с пол-оборота

Нина относится к категории женщин, которые на скандал заводятся с пол-оборота. Вы ей слово, она вам — два. Причем обидных и отборных. Нина не любит истерить, более того, переживает, что ее сочтут истеричкой, но сделать с собой ничего не может.