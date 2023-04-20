Держитесь подальше! Пять имен мужчин, которые без раздумий предадут своих детей

Довольно часто обладатели этих имен приносят боль своим семьям. Галина Янко, таролог и парапсихолог, рассказала, чего следует опасаться их близким.

Олег – может уйти из семьи из-за зависимости

Олег – прекрасный, чуткий и заботливый отец, но это до поры до времени. Если Олег подвержен нездоровым пристрастиям – алкоголь, наркотики, азартные игры, то в итоге идиллии придет конец. Он уйдет из семьи, но у ребенка останутся теплые воспоминания об отце.

Виктор – легко начинает «новую жизнь»

Виктор может быть хорошим отцом при условии, что у него всегда будет ребенок до 18 лет, которого он будет воспитывать. Если дети вырастут, а внуки еще не успеют родиться, то пиши пропало. Виктор почувствует себя вновь молодым, свободным и холостым… Новая жизнь, по мнению Виктора, не подразумевает контакта со старой семьей.

Петр – может «увести» девушку у собственного сына

Петр – это пример того самого предателя, который очень завидует своему ребенку. То есть он предает не уходом из жизни, а своим присутствием в ней. Петр может соблазнить девушку сына, подставить его перед друзьями или работодателем. Ему не дает успех собственного чада, и Петр будет вставлять палки в колеса.

Глеб – может бросить семью ради хобби

Для Глеба понятие «отцовские чувства» ничего не значит. Это просто слова. Поэтому, если Глеб решит посвятить свою жизнь живописи, велоспорту или серфингу, никакой ребенок своими крохотными ручками его не удержит. Кстати, Глебы склоны возвращаться в семью после ухода, но только для того, чтобы уйти вновь.

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Михаил – заводя новую семью, забывают «старых» детей

Михаила можно по ошибке принять за идеального отца. Так оно и есть до тех пор, пока между ним и ребенка не встают сильные чувства к другой женщине. Влюбляясь, Михаил забывает обо всем и обо всех. Он строит новую семью, заводит новых детей, а предыдущие ему становятся не интересны.

