Пять имен мужчин, которые женятся раз и навсегда

Таролог и парапсихолог Галина Янко перечислила имена мужчин, которые никогда не разводятся.

Андрей — однолюб, но любит погулять

По своей природе Андрей тот еще ходок, но это не мешает ему быть однолюбом. Зачем Андрей изменяет, он сам сказать не сможет, но он хорошо отличает страсть от любви. И женится лишь единожды. Если избранница не относится к числу всепрощающих жен, то развода не миновать. Но больше Андрей не женится и до конца своей жизни будет любить ту самую, возможно, даже пытаться ее вернуть.

Лев — никуда не денется!

Эти мужчины не склонны к изменам. Напротив, Лев считает это чем-то низким и недостойным в отношениях. Он влюбляется раз и навсегда. Льва сложно очаровать, но, если вы это сделали, будьте спокойны. Больше он от вас никуда не денется. Если не будете ему изменять. Измен Лев не прощает ни себе, ни другим.

Денис — долго остается холостяком, но потом хранит верность

Денис на первый взгляд может показаться ветреным парнем. Веселый, импульсивный, острый на язык. Своим темпераментом и харизмой он может очаровать любую, но нужна ему будет та, что очарует его. Денис долго ходит в холостяках, но, когда начинает строить отношения, его оттуда уже не вытащить.

Владислав — крепкий союз на всю жизнь

Породистые мужчины, у которых в крови благородство. Они все о себе знают, принимают себя и никому ничего не доказывают. Владислав ищет себе женщину со схожими качествами и взглядами на жизнь, чтобы образовать крепкий союз двух порядочных людей. На всю жизнь.

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Алексей — до золотой свадьбы

Алексей — это пример того, как с одним человеком прожить до свадьбы золотой, а может, и бриллиантовой. Женятся они по молодости, по глупости, по любви. И проносят любовь и уважение к своей избраннице через всю жизнь.