Пять имен женщин-долгожительниц

По словам таролога и парапсихолога Галины Янко, некоторые имена гарантируют женщинам долголетие. Правда, чтобы использовать этот потенциал, необходимо прислушиваться к себе.

Анастасия – чувствует свой организм

Анастасия не делает ничего особенного, чтобы продлить свою жизнь. Это получается само собой. Она прислушивается к своему организму и дает то, что он просит в этот момент, будь то брокколи или шоколадка. Так Анастасия может не только дожить до ста лет, но и перемахнуть за эту черту.

Антонина – крутой поворот после 50 лет

Первую половину своей жизни Антонина особо не следит ни за питанием, ни за образом жизни. Но после пятидесяти лет что-то «щелкает», и Антонина становится фанаткой правильного питания и здорового образа жизни. Из дома изгоняются сахар и соль, мясо становится редкостью, а палки для скандинавской ходьбы – лучшими подружками.

Любовь – ей нужна влюбленность!

Любовь способна дожить до ста лет, если будет находится в перманентном состоянии влюбленности. Влюбленности в жизнь! Пока она умеет видеть прекрасное в том, что ее окружает и ценить это, Любови не грозят никакие болезни и прочие напасти. Стоит разочароваться в жизни, как придет ее закат.

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Людмила – им нельзя поддаваться зависимости

Людмилу раньше ста лет свести в могилу могут зависимости – алкоголь и наркотики. Поэтому, чтобы жить долго и счастливо, этим женщинам нужно с юности приучать себя к воздержанности в любых удовольствиях и полному воздержанию от веществ, способных менять сознание.

Марина – пьют таблетки и живут до 90 лет

Марина относится к женщинам, которые к шестидесяти годам становятся хворыми. Там болит, тут колет, здесь режет. Они постоянно обследуются, горстями пьют таблетки, ездят на оздоровительные курорты и живут минимум до 90 лет.

