Пять имен мужчин, с которыми вы будете счастливы в семейной жизни

Таролог и парапсихолог Галина Янко уверена: именно имя накладывает отпечаток на характер и поведение человека. Она согласилась поделиться с порталом Тeleprogramma.pro своими наблюдениями и назвала пять самых подходящих для семьи мужских имен. Запомните их: возможно, уже завтра вы встретите мужчину с таким именем!

Валентин — сплошная романтика!

Как правило, Валентины те еще романтики. Им легко покорить женщину, но после свадьбы романтика никуда не исчезает.

Валентины любящие, заботливые, нежные, хозяйственные и верные мужчины.

Иосиф — брак как успешный проект

Иосифы по своей природе дельцы. У них много идей, знаний и знакомств, чтобы успешно реализовать любую затею. Брак для них тоже дело. Поэтому если они решили связать себя штампом в паспорте — это почти наверняка навсегда. Действовать по-другому, по мнению Иосифа, не практично.

Василий — долго выбирает, но потом хранит верность

Василий может долго выбирать ту единственную, но в дальнейшем редко меняет свой выбор. Жены Василиев зачастую связывают их верность с ленью. На самом деле все сложнее. Планеты распорядились таким образом, что Василий не сомневается в правильности своих решений. Чтобы заставить Василия пересмотреть свой взгляд на брак, нужно очень постараться.

Алексей — однолюб с юности

Еще один яркий однолюб — это Алексей. Как правило, Алексеи женятся раз и навсегда, при этом вступают в брак в достаточно молодом, даже юном возрасте. Быстро заводят детей и окунаются в «бытовуху». Но даже это не заставит Алексея изменить свое решение.

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Андрей — будет «погуливать», но не уйдет

Андрей — очень противоречивый муж, потому что наряду с положительными качествами — романтик, добытчик, защитник — он обладает и ярким недостатком. Андреи — гулены и изменники. Но, несмотря на свою страсть к приключениям на стороне, Андрей не уйдет из семьи. Если вы готовы закрывать глаза на похождения любимого, то будьте уверены, что он сделает вас счастливой. Вас и еще пару десятков женщин.