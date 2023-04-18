Знаки зодиака, которые умеют выглядеть на миллион

Они всегда одеваются по последнему слову молы. От этих людей не ускользнет ни одна деталь.

Кто из знаков зодиака являются самыми большими модниками? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог, астролог, энергопрактик Алисия Артемьева

Весы

Весы – один из самых стильных знаков зодиака. В силу того, что Весам от природы свойственна рассудительность и уравновешенность, они зрят в корень.

Не тупо следуют трендам, а видят общее течение моды и формируют неподражаемый стиль.