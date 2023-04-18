Знаки зодиака, которые умеют выглядеть на миллион

Они всегда одеваются по последнему слову молы. От этих людей не ускользнет ни одна деталь.
Кто из знаков зодиака являются самыми большими модниками? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог, астролог, энергопрактик Алисия Артемьева
Весы
Весы – один из самых стильных знаков зодиака. В силу того, что Весам от природы свойственна рассудительность и уравновешенность, они зрят в корень.
Не тупо следуют трендам, а видят общее течение моды и формируют неподражаемый стиль.
Скорпион
Скорпионы любят безупречность во всем, поэтому тщательно подбирают свои образы.
Они не склонны к модному анализу, но благодаря умению наблюдать за иконами стиля и трендсеттерами, формируют великолепный гардероб.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Рыбы
Рыбам важно чувствовать себя комфортно в любой ситуации, а комфорт для них – это умение влиться в окружающую среду.
Рыбы никогда не придут на вечеринку в джинсах, а в бассейн – с прической и макияжем. Уместность – это то, что формирует модное мировоззрение Рыб. Они всегда на стиле.
Алисия Артемьева. Фото: личный архив