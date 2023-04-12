Ищи себя! Все везунчики апреля по дате рождения: деньги, любовь — разворот на 180°

Прорицатели составили список главных везунчиков апреля — смотрим по дате рождения. Среди фаворитов судьбы те, кому Вселенная подарит богатства, любовь и признание. К этим баловням везение будет идти мощным потоком со всех сторон.
Апрель станет периодом реализации смелых планов, новых идей и задумок, о которых раньше эти смельчаки даже боялись подумать. Сейчас они на пике своего везения — кто поймает волну.
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Среди баловней судьбы прорицатели отметили Овнов (21 марта — 20 апреля), Тельцов (21 апреля — 21 мая), Дев (24 августа — 23 сентября), Козерогов (21 декабря — 19 января), Львов (23 июля — 21 августа).
Однако лидером среди везунчиков станут Стрельцы (23 ноября — 22 декабря). Остальных ждут достаточно большие трудности: споры, разногласия, проблемы по службе, финансовый кризис, баснословные траты.
Зато Стрельцы будут счастливы во всех сферах жизни: дома, на работе, личной жизни и творчестве. Остальным везунчикам также можно рассчитывать на материальное изобилие, к ним весной придет и любовь.
По материалам sterlegrad