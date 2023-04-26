Пять имен мужчин — лучших любовников: не разочарует

Таролог и парапсихолог Галина Янко раскрыла тайны имен, под которыми скрываются самые умелые и нежные мужчины: они не дадут заскучать в постели!

Артур — не только нежность, еще и физиология

Артур очень страстный мужчина, который способен удовлетворить в постели даже самую требовательную избранницу. Его оружие — это нежность и физиологические особенности тела, которые заставляют дам томно вздыхать.

Александр — властный и самоуверенный

Властный Александр не оставит равнодушными ни скромниц, ни хищниц. Одни будут в восторге от его самоуверенности, другие только рады появлению любовника, способного сбить с них спесь.

Степан — любит эксперименты

При кажущейся простоте Степан совсем не простачок. Более того, найти мужчину, столь же открытого сексуальным экспериментам, как Степан — задача не из легких. Если вам наскучило однообразие в постели, то этот мужчина подарит много незабываемых моментов и жарких ночей.

Сергей — к 30 годам знает и умеет все!

Сергей до 30 лет набирается опыта, а потом превращается в любовника мечты. Он знает все о том, как устроено женское тело, и сосредоточен на том, чтобы подарить партнерше максимум удовольствия.

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Игорь — не разочарует свою даму

Обаятельный Игорь обладает ярко выраженной сексуальностью. Его шарму сложно противиться, да и не стоит! Поверьте, в постели Игорь вас точно не разочарует. Он нежен, сексапилен и очень долго не устает.

