Какие знаки зодиака созданы друг для друга - идеальные союзы

Весы и Близнецы

У Близнецов очень непростой характер. Если хотите лучше прочувствовать Близнецов, то присмотрите к богу-проказнику Локи. Он как раз Близнецы по знаку зодиака. Весы способны уравновесить этот поток энергии созидания, шуток и разрушений. При этом достаточно спокойным и холодным к жизни Весам в отношениях с темпераментами Близнецами становится весело.

Скорпион и Рыбы

Они могут стать самыми большими врагами или самыми прекрасными любовниками. Оба знака зодиака относятся к стихии воды, что делает их такими похожими. Похожесть может притягивать, а может и отталкивать. Если Скорпион не будет придираться к Рыбам, а Рыбы в отношениях со Скорпионами не станут роптать на судьбу, этот союз может быть очень мощным. Они способны дать друг другу водопад энергии, заряженной на продолжение рода, здоровье, долголетие и финансовое благополучие.

Лев и Стрелец

Стрельцы умеют любить бесхитростно, по-настоящему, как в кино. Они находят свою любовь, ставят на пьедестал и безропотно служат. Разумеется, лучшей пары Львы и желать не смеют. Поклонение и обожание – это в чем они так нуждаются. Как классно, когда кто-то, поклоняясь получает не меньшее удовольствие, чем тот, для кого склонили голову.

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