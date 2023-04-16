Каким знакам зодиака нельзя вместе работать – все пойдет наперекосяк

Рак и Близнецы

Близнецы слишком заносчивы и склонны к манипулятивным техникам. Они эксцентричны, динамичны. Для их хаотичной энергетики Раки слишком мягкотелые. Ранимых Раков пара грубых выходок Близнецов, которые совсем не против выяснить отношения на работе (а лучше публично), может довести до истерики.

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Рыбы и Лев

Львы любят перетягивать внимание на себя. Они всегда и во всем первые, у них все лучшее и повышение к ним плывет в руки, и прибавка к зарплате и бонус в конце месяца. Рыбы не вывозят темперамент и самоуверенность Львов. На их фоне они становятся невидимками, что приводит к обидам, развитию комплексов, депрессии и черной зависти.

Козерог и Скорпион

Это два самых упертых знака зодиака. Они не умеют уступать, не умеют признавать свои ошибки (просто потому, что ни Козероги, ни Скорпионы) не бывают не правы). Не стоит этих ребят размещать в одном офисе. Самой большой ошибкой будет поставить Скорпиона руководить Козерогом и наоборот. Не подчинение друг другу у них не генетическом уровне.