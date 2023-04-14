Пять имен женщин, у которых есть самые сильные ангелы-хранители

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Некоторые женщины выглядят везучими и удачливыми, - будто над ними незримо реет ангел-хранитель, оберегая от зла. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала, почему так бывает и женщины с какими именами могут надеяться на особое небесное покровительство.

Елизавета – чудом избегает аварий

От Лизы будто сама судьба отводит невзгоды. Очень часто от женщин с таким именем можно услышать истории – опоздала на самолет, который разбился, не смогла вырваться с друзьями на море, а потом их машина попала в аварию. Когда Елизавете грозит беда, то ее ангел-хранитель всегда придет на помощь и защитит.

Анна – ее защищают, чтобы она смогла выполнить важную миссию

Анны приходят на эту землю с определенной миссией. Эти женщины несут сильную родовую энергию. То есть им легко даются манипуляции, связанные с материнством и детством. Это прекрасные матери, воспитатели в детских садах, акушеры в родительных домах, ученые, которые работают в сфере акушерства и детства. Чтобы Анна справилась со своей задачей и не свернула с пути, у нее за спиной стоят сильные защитники. Они направят, помогут, прикроют.

Наталья – ее везение похоже на магию

Иногда, глядя на Наташу, возникает мысль, что ей все дается очень легко. Престижная работа будто сама ее нашла, жених попался на зависть всем, друзья, как в сериале. Это не магия, это божественная защита в виде ангелов-хранителей.

Мария – с самого рождения имеет сильную защиту

Имя матери Исуса Христа изначально защищено от всего нечистого и порочного сильными ангелами-хранителями. Марии уже во младенчестве защищены от сглаза. В подростковом возрасте они могут попадать в ситуации на грани жизни и смерти, но благодаря ангелам все разрешается благополучно.

Екатерина – ей нипочем зависть и осуждение

Им тоже суждено попасть под особую защиту высших сил. Все потому, что Екатерины более других подвержены зависти и осуждению. Людям кажется, что им все достается даром. Отсюда много негатива, который без защитников Екатерины не смогут вынести.

