Будет штормить: как солнечное затмение 20 апреля повлияет на каждый знак зодиака

Во время солнечного затмения каждого «штормит» по-своему. Отчасти это зависит от того, под каким созвездием вы рождены. Принято считать, что сильнее всего достается представителям огненной стихии − Овнам, Львам и Стрельцам, поскольку они имеют самый непростой и взрывной нрав, который только обостряется под влиянием астрологического события.

Менее эмоционально на космические явления реагируют земные знаки, отличающиеся уравновешенным и практическим характером. Однако такие сложные моменты не проходят бесследно для всех. Читайте гороскоп Teleprogramma.pro.

Овен

Солнечное затмение активирует Овнов в прямом смысле этого слова, делая их невероятно деятельными, шустрыми и предприимчивыми. Направьте неожиданный всплеск мощной энергии в мирное русло: займитесь подготовкой деловых проектов, общением со спонсорами, помощью близким людям. Откажитесь от романтических знакомств в указанный период, если не хотите показаться слишком настойчивыми и резкими.

Телец

Во время солнечного затмения Тельцы определяют для себя важные вещи, которые нередко влияют на них в долгосрочной перспективе. Они становятся еще более внимательными, продуманными и сосредоточенными людьми. Как итог, именно Тельцам удается извлечь самую большую выгоду из сложившегося положения и найти выход из многих тупиковых ситуаций.

Близнецы

С наступлением солнечного затмения Близнецы ощущают внутри себя нездоровую жажду перемен, в результате чего могут совершить немало ошибок. Основной удар приходится для данного знака на личную сферу. Именно здесь Близнецы начинает искать недостатки и заниматься переосмыслением отношений. Важный совет: во время данного явления не принимайте никаких серьезных решений, касающихся любовной сферы. Подождите, пока ваш эмоциональный фон не стабилизируется.

Рак

Как правило, Ракам в день солнечного затмения хочется полностью посвятить себя семье и близким, что они и делают. Данный знак занимается укреплением отношений или налаживанием связей. В это время Ракам везет на любовном горизонте, поэтому они легко могут завести многообещающий роман.

Лев

Во время солнечного затмения во Львах просыпается жажда действий, которая нередко приводит к нежелательным результатам. Большинство представителей данного знака становятся слишком неистовыми и агрессивными, поэтому им стоит избегать активного взаимодействия с другими людьми. Зато вам можно смело становиться на путь самосовершенствования и начать борьбу с вредными привычками. Именно в это время у Львов есть все шансы одержать победу в этой области.

Дева

С приходом солнечного затмения Девы начинают предаваться философским размышлениям, которые легко могут превратиться в самокопание. Далеко не всегда данный знак оказывается доволен своими мыслями, поэтому ему не рекомендуется исследовать свой внутренний мир слишком глубоко. Если вам так требуются определенные действия, связанные с поиском ответов, можете смело заняться изменением своего имиджа, примерив на себя неожиданные решения.

Весы

Во время солнечного затмения Весы начинают сосредотачиваться на дружбе, что является очень удачным решением. В этот период данному знаку почти всегда удается завести интересные знакомства, деловые связи и наладить коммуникации. Именно в этих сферах вам выпадает возможность улучшить многие вопросы.

Скорпион

С наступлением солнечного затмения Скорпионам приходится решать проблемы, которые возникают из прошлого. Такой неприятный опыт поможет вам пройти сложный жизненный этап и окончательно справиться с определенными препятствиями, однако доставит немало волнений. Воспринимайте подобные уроки с мудростью и не теряйте оптимизма.

Стрелец

Если вы родились под знаком Стрельца, готовьтесь к отрицательному воздействию солнечного затмения. Данное явление на время лишит данный знак удачи и природного везения, потребовав от него максимум ответственности и трудолюбия. Самым лучшим подходом для Стрельцов во время указанного периода станут обдуманность и внимательность.

Козерог

Солнечное затмение не принесет Козерогам ощутимых проблем, но и больших побед тоже. В данный период не исключены финансовые проблемы и осложнения в делах, которые, впрочем, не окажутся нерешаемыми. В указанное время Козерогам рекомендуется прислушиваться к своей интуиции, чтобы не ошибиться.

Водолей

С приходом солнечного затмения Водолеи ощутят прилив творческих сил, что повлечет за собой наступление очень благоприятного периода. Вы можете легко реализовать самые интересные проекты, причем не только рабочие, но и личные. Некоторые Водолеи получат шанс завести отношения.

Рыбы

Рыбам во время астрологического явления важно прислушиваться к своему внутреннему самочувствию. Солнечное затмение может принести с собой небольшое ухудшение здоровья. В указанный период Рыбам нельзя нервничать и заниматься физическими нагрузками.

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