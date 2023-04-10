«Преград — нет!»: главный везунчик на неделе с 10 по 16 апреля — смотрим дату рождения

Новая неделя, с 10 по 16 апреля, выводит на пик влияния предыдущей. Среди везунчиков окажутся Львы.
«Для вас сейчас нет преград, а если и есть, то вы их просто не заметите», — добавили астрологи.
Любые юридические вопросы, спортивные достижения, благоволение начальства, материальный успех — далеко не полный перечень областей, в которых Львы могут преуспеть.
Максимума позитивные влияния достигнут во вторник, 11 апреля. Звезды советуют им не упустить свой шанс.
Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.
По материалам 7days