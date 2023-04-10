«Преград — нет!»: главный везунчик на неделе с 10 по 16 апреля — смотрим дату рождения

«Преград - нет!»: главный везунчик на неделе с 10 по 16 апреля - смотрим дату рождения

Знак зодиака — везунчик. Фото: Global Look Press

Вот кому улыбнулась удача.

Новая неделя, с 10 по 16 апреля, выводит на пик влияния предыдущей. Среди везунчиков окажутся Львы.

«Для вас сейчас нет преград, а если и есть, то вы их просто не заметите», — добавили астрологи.

Любые юридические вопросы, спортивные достижения, благоволение начальства, материальный успех — далеко не полный перечень областей, в которых Львы могут преуспеть. 

Максимума позитивные влияния достигнут во вторник, 11 апреля. Звезды советуют им не упустить свой шанс.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.

По материалам 7days

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