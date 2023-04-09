Харизматичность у них в крови: кто из знаков легок на подъем и является любимцем окружающих

Овны оказываются в центре внимания благодаря своим приключениям. Представители этого знака не боятся рассказывать о своих недостатках и курьезных случаях. Их открытость – магнит для окружающих.

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Легко находят общий язык с людьми и Близнецы. Их умение быть честным в общении с собеседником рождает желание поговорить и поделиться чем-то сокровенным с ними.

Еще один харизматичный знак может устроить незапланированные путешествие и вечеринку. Речь идет о Козерогах. Они целеустремленные. А еще им интересны в первую очередь они сами. Поэтому и люди тянутся к ним. Об этом рассказали в Sterlegrad.ru.