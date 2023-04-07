Смотрим по дате рождения! Везунчики, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах

Астрологи назвали даты рождения тех, кто заживет по-новому в 2023 году. Для них год Водяного Кролика станет периодом успеха — судьбоносные перемены придут мощно, и их не стоит пугаться.

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Близнецы (21 мая — 21 июня) окажутся в числе тех, кто воспользуется шансом и найдет новую работу. Кролик откроет перед ними карьерные возможности. Вторая половина года — время признания. Их ждет успех и почет на службе, коллеги и даже руководство будет обращаться к Близнецам за советом.

Белая полоса в жизни этого знака зодиака продлиться вплоть до 2024 года. Главное — не упустить момент и заявить о себе. Звезды сулят Близнецам и материальное благополучие, в накладе они не останутся. Однако тратить деньги налево и направо не стоит: чем больше они экономят, тем быстрее накопят на покупку мечты — квартиры или машины.