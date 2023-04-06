Два знака зодиака, которых накроют судьбоносные перемены - перерождение до 11 апреля

Астролог Людмила Митрохина назвала два знака зодиака, чья жизнь уже не будет прежней. Их ждет перерождение до 11 апреля. И на это у везунчиков есть всего пять дней.

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Львы могут разбогатеть. Для этого им нужно взять инициативу в свои руки. Тем, кто ждет быстрого финансового роста, стоит планировать свой бюджет уже сейчас. В дело пойдет бизнес-план. Звезды советуют Львам быть максимально активными. Им выпадет хорошая возможность проявить себя. Если они не упустят шанс, то добьются высот, о которых не могли и мечтать.

Девам стоит оценить свое окружение. Возможно рядом с ними есть те люди, общение с которыми этому знаку зодиака только вредит. Кому-то придется принимать судьбоносные. Многие полностью оборвут старые связи.

По материалам 7days