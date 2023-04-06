Пять имен самых капризных женщин: им никто не может угодить!

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Это удивительно, но, чем необычнее и «заковыристее» имя, тем труднее угодить его обладательнице! Впрочем, предупрежден – значит вооружен. Возможно, наши рекомендации пригодятся тем, кто планирует покорить сердце Жанны, Стефании или Агаты.

Фаина – привередлива в сексе

Фаина достаточно проста в быту, но очень привередлива в сексе. Ей сложно угодить. Даже если вы распечатаете инструкцию со всеми рекомендациями Фаины и повесите ее над кроватью, периодически подглядывая, чтобы не ошибиться, она все равно найдет к чему придраться.

Юлия – большие запросы

Юля способна даже самого уравновешенного мужчину вывести из себя. Она никогда не бывает довольна. Хотя нет, бывает! На Бали, попивая коктейль, пока вы массируете ей ножки. В противном случае готовьтесь к жизни с вечными претензиями.

Агата – любит бриллианты

Чем необычнее имя у женщины, тем необычнее ее запросы. Агата любит бриллианты, натуральные меха и премиальные авто. Если вы способны подарить ей только кастрюлю и пылесос, будьте уверены, что жизнь с Агатой вам не понравится.

Стефания – заставляет принять свои взгляды

Мягкая и ранимая Стефания в быту превращается в львицу. Она против разделения обязанностей на мужские и женские. По мнению Стефании, это принижает женщину. Стефания будет отстаивать свои взгляды до последнего, а вам, чтобы угодить ей, нужно принять их и словом, и делом.

Жанна – самодостаточная и сильная

Жанна в этой жизни может все – посадить дерево, построить дом и родить сына. Зачем такой даме мужчины? Вот и она считает, что незачем. Жанну не расположить к себе ни дорогими подарками, ни большими деньгами, ни широкими жестами. Чтобы впечатлить такую женщину, надо иметь не солидный банковский счет, а открытое сердце и чистую душу. У вас это есть? Тогда рискуйте.

