Пять имен женщин - худших водителей: их нельзя пускать за руль

Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала, почему женщины с некоторыми именами несовместимы с вождением авто. Причины разные — от невнимательности до самоуверенности.

Анна — лидер по числу ДТП

Эти женщины слишком властолюбивы. Они требуют уважения к собственной персоне, но не готовы уважать других. Поэтому Анны просто лидеры среди женщин по количеству ДТП.

Наталья — за рулем «на расслабоне»

По своей природе Наташи -— женщины, которые любят пребывать в состоянии расслабления. Дорога релакса не прощает. Аварии по вине Натальи случаются из-за ее собственной невнимательности.

Инна — может разориться на штрафах

Женщины с этим именем очень самоуверенны. Они любят проскочить на красный, посигналить пешеходу на пешеходном переходе. И хотя Инны не часто попадают в аварии, садиться за руль им нежелательно, потому что они рискуют разорится на штрафах.

Лилия — плохо с реакцией

Лилии не могут похвастать быстротой реакции. Лиля будет педантично следовать правилам дорожного движения, но растеряется в самый неудачный момент и въедет в зад впереди идущего авто. Если Лиля очень хочет водить, то после получения прав ей стоит пройти курс экстремального вождения.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Светлана — болтает по телефону за рулем

Из Светланы мог бы получится идеальный водитель, если бы не одно «но». Света до безумия любят поболтать по телефону за рулем. Конечно, она может это делать с помощью безопасного оборудования — беспроводные наушники, громкая связь. Но реакция на услышанные новости будет яркой. А тут и до аварий рукой подать.