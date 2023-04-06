Володина озвучила людей, у которых сосут энергию недоброжелатели: смотрим по дате рождения

Раки сейчас чувствуют себя не слишком хорошо, а все из-за того, что из них высасывают энергию люди, которые явно им не желают добра.
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Астролог Василиса Володина считает, что недоброжелатели сейчас сделали черное дело для Раков, и теперь они тихо страдают.
Главное сейчас не сорваться на близких и не поссориться с теми, кто ничего плохого вам не сделал. Вместо того чтобы копить зло, постарайтесь простить своих недругов и пожелайте им добра. Ваше великодушие оценят наверху.
Напомним, Раки родились с 22 июня по 22 июля.
Источник: rsute.ru.