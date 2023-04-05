Володина предрекла одному знаку великое счастье: знакомство приведет к свадьбе или взлету в карьере

Володина предрекла одному знаку великое счастье: знакомство приведет к свадьбе или взлету в карьере

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Этим людям явно повезло с гороскопом.

Девам должно несказанно повезти, заверила астролог Василиса Володина. Этим людям светит знакомство с важным человеком.

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И тут возможны две дороги. Этот человек может сильно повлиять на карьеру Дев, которые неожиданно взлетят на профессиональном поприще. Либо все закончится свадьбой и созданием новой семьи.

В любом случае Девы будут счастливы и довольны своей судьбой. Единственной момент, Володина попросила представителей зодиакальной системы не быть слишком доверчивыми, дабы не навредить себе.

Источник: rsute.ru

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