Володина предрекла одному знаку великое счастье: знакомство приведет к свадьбе или взлету в карьере

Девам должно несказанно повезти, заверила астролог Василиса Володина. Этим людям светит знакомство с важным человеком.
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И тут возможны две дороги. Этот человек может сильно повлиять на карьеру Дев, которые неожиданно взлетят на профессиональном поприще. Либо все закончится свадьбой и созданием новой семьи.
В любом случае Девы будут счастливы и довольны своей судьбой. Единственной момент, Володина попросила представителей зодиакальной системы не быть слишком доверчивыми, дабы не навредить себе.
Источник: rsute.ru