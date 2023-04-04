Вы увидите, как вам изменяют: Глоба предрекла одному знаку сильную сердечную боль

Вы увидите, как вам изменяют: Глоба предрекла одному знаку сильную сердечную боль

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Этим людям нужно запастись терпением.

Астролог Тамара Глоба поведала о печальной судьбе Овнов. Им придется испытать сильнейшую душевную боль.

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Представители зодиакальной системы явственно поймут, что их любимый человек им изменяет, ни капли не сомневаясь в этом. Однако астролог советовала не спешить с выводами.

Вам захочется выяснить отношения, и все обязательно закончится серьезным конфликтом. Но ситуация может выглядеть превратно.

Выдохните и еще раз все обдумайте: возможно, что вы сильно ошибаетесь. Вместе с тем ваши выводы про измену могут сильно ранить вторую половинку.

Источник: rsute.ru

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