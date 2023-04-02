Глоба назвала главного везунчика в апреле: любовь и поддержка со всех сторон

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, который станет абсолютным фаворитом судьбы.

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Для Стрельцов апрель полон приключений. Первая половина месяца - время любви, внимания и поддержки со всех сторон. Этот период можно провести в путешествиях с близкими и любимыми.

Успех ждет Стрельцов и в карьерном продвижении: в этом месяце будет много возможностей воплотить далеко идущие планы. Друзья будут помогать практически во всех делах.