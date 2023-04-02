«Говорите начистоту»: Володина назвала главную опасность на неделе с 3 по 9 апреля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим предзнаменованием на будущую неделю с 3 по 9 апреля, назвав главную опасность этого периода. В целом первая неделя месяца обещает стать позитивной, но есть некоторые важные аспекты, о которых важно помнить, чтобы не попасть в беду и не привлечь к себе неприятности.
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«Большая часть недели обещает быть динамичной и продуктивной. Исключение — понедельник и вторник, когда высок риск аварий на дорогах, невысказанных упреков в парах и между деловыми партнерами. Если взаимодействие неизбежно — говорите начистоту», - добавила астролог.