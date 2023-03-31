Кардинальные изменения: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, у которых в апреле начнется новая жизнь

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни — 1 и 2 апреля. Судя по расположению небесных светил, в эти дни в жизни представителей пяти знаков зодиака могут произойти практически кардинальные изменения.
Тельцам предстоят важные встречи, которые сулят переворот в личных делах. У Весов могут измениться рабочие планы, нужно будет быстро отреагировать на ситуацию и адаптироваться к ней.
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Не очень приятные перемены грядут у Скорпионов. Наряду с удачными моментами могут случиться провалы и в личных, и рабочих отношениях.
Высокая активность на любовном фронте будет наблюдаться у Рыб и Козерогов. Не исключены судьбоносные встречи.
По материалам «Русского радио»