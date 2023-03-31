Единственный баловень судьбы, в чьей жизни наступит белая полоса с 1 по 15 апреля

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на первую декаду месяца - с 1 по 15 апреля - назвав абсолютного короля фортуны. Вот кому будет благоволить Вселенная. Всю щедрость судьбы на себе испытают Раки.

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«Вот кого можно назвать настоящими счастливчиками периода, так это Раков. Люди этого знака будут утопать в комплиментах и внимании противоположного пола», - добавила астролог.

Не исключены встречи личного характера и романтические свидания. На работе их профессионализм отметит вышестоящее руководство. А финансовые проблемы разрешатся сами собой уже к 14 апреля.

По материалам 7days