Объявлены самые неблагоприятные дни апреля — аура опасности: гороскоп

Астрологи назвали самые неблагоприятные дни апреля, которые несут ауру опасности. В этот период лучше всего затаиться и не провоцировать окружающих. А пословица: «тише едешь — дальше будешь», как никогда кстати.

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Астролог Ирина Орлова дала понять, что апрель будет богат на события разного рода, которые могут существенного ограничить благие намерения. Здесь и ретроградный Меркурий, и Солнечное затмение, и переход Юпитера из водного знака в огненный. Всем стоит ждать дополнительных препятствий.

Неблагоприятные дни в апреле: 1, 5, 11, 12, 14, 17, 19-30 апреля.

По материалам 7days