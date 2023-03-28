Глоба назвала знак зодиака, который разбогатеет весной 2023 года — озолотятся

Астролог Тамара Глоба заявила, что Рыбам весной 2023 года очень повезет с деньгами. Практически все будет получаться у представителей этого знака зодиака — на работе, скорее всего, их ждет повышение и многочисленные премии.

«Весна отмечена успехами в личных делах, придет уважение и признание, заслуженные дары и справедливые результаты», — заверила Глоба.

Однако летом Рыбы почувствуют усталость. Лучше сходить в отпуск или взять просто небольшой перерыв, чтобы не допустить выгорание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».