Транжиры! Какие знаки зодиака нельзя пускать в магазины - потратят последнее

Телец

Тельцы транжиры. Они любят тратить деньги. В магазине они могут набрать кучу ненужных вещей. Зачем? А вдруг пригодится. Поверьте, не пригодится. И Тельцы это прекрасно знают, но расстаться со странной привычкой инвестирования капитала не могут.

Рак

Раки гоняются за выгодными покупками. Они склонны потратить последние деньги на пятый кухонный комбайн, если он стоит в два раза дешевле предыдущего. Склонны к импульсивным порывам и верят надписям «распродажа». Перед походам в магазин, Ракам нужно составлять список покупок и следовать написанному. Иначе разочарования на кассе не избежать.

Лев

Львы гоняются за красивыми вещами. По их мнению, прекрасная вещь не может быть дешевой, поэтому с ними действует иной подход: чем дороже, тем лучше. Если хотите привлечь в свой магазин Льва, то почаще употребляйте слова «лакшери», «эксклюзив» и «уникальный». Ну и задирайте цену в доказательство своих слов.

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