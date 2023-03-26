Конфликты в апреле: этим людям нужно быть осторожнее со второй половинкой

Стало известно, кому из знаков лучше быть аккуратнее в отношениях с партнером.

Оказалось, Овны с их вспыльчивым характером в апреле могут быть на грани расставания. Гнев приведет этого знака к конфликтам, которые в свою очередь приблизят конец романа.

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Подобная ситуация может ожидать и Раков. Хотя Раки и спокойнее Овнов, но и они рискуют поссориться с любимыми. Еще Раки могут столкнуться с изменами.

А вот Скорпионам лучше не скрывать свои чувства. Лучше честно поговорить с объектом симпатии. Об этом рассказали в mos-smi.com.